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В Краснодаре на 14-м маршруте вместо автобусов будут ходить троллейбусы
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В Краснодаре на 14-м маршруте вместо автобусов будут ходить троллейбусы 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Это связано с проведением Чемпионата мира по футболу — автобусы отправили в Сочи для обеспечения предоставления транспортных услуг. Напомним, в 2017-м году на 14-м маршруте также временно работали троллейбусы — во время Кубка конфедераций.
Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов: «Замена на троллейбусы на этом маршруте пройдет для обеспечения предоставления транспортных услуг во время проведения спортивных мероприятий в ходе проведения чемпионата мира по футболу».
Как сообщает пресс-служба администрации Краснодара, в этом году замена автобусов на троллейбусы также будет временной — до 10 июля. Троллейбусы по 14-му маршруту пойдут по ул. Сормовская, ул. им. Селезнёва, ул. Ялтинская, ул. Северная, ул. Рашпилевская, ул. им. Калинина, ул. Октябрьская. Отметим, что из-за ремонта дороги по ул. им. Тургенева, ходить они будут до конечного остановочного пункта «ЦКР» вместо бальнеолечебницы.
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