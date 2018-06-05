В Краснодаре на 14-м маршруте вместо автобусов будут ходить троллейбусы

Это связано с проведением Чемпионата мира по футболу — автобусы отправили в Сочи для обеспечения предоставления транспортных услуг. Напомним, в 2017-м году на 14-м маршруте также временно работали троллейбусы — во время Кубка конфедераций.

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов: «Замена на троллейбусы на этом маршруте пройдет для обеспечения предоставления транспортных услуг во время проведения спортивных мероприятий в ходе проведения чемпионата мира по футболу».

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодара, в этом году замена автобусов на троллейбусы также будет временной — до 10 июля. Троллейбусы по 14-му маршруту пойдут по ул. Сормовская, ул. им. Селезнёва, ул. Ялтинская, ул. Северная, ул. Рашпилевская, ул. им. Калинина, ул. Октябрьская. Отметим, что из-за ремонта дороги по ул. им. Тургенева, ходить они будут до конечного остановочного пункта «ЦКР» вместо бальнеолечебницы.