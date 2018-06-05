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В Краснодаре ряд маршрутов общественного транспорта изменят движение
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В Краснодаре ряд маршрутов общественного транспорта изменят движение 

Югополис 53 минуты назад
Автобусный маршрут № 14 временно переводится на обслуживание троллейбусами. При этом изменится трасса маршрута. От конечной остановки «Улица 1 Мая» троллейбусы будут следовать по улицам Сормовской, Селезнёва, Ялтинской, Северной, Рашпилевской и Калинина до конечной остановки «Центральный колхозный рынок». В обратном направлении троллейбусы будут курсировать по улицам Октябрьской, Северной, Ялтинской, Селезнёва и Сормовской. На маршруте № 14 будет работать 10 троллейбусов в рабочие дни и 7 — в выходные.
В связи с открытием троллейбусного маршрута № 14 произойдут временные изменения в расписании маршрута № 13 в части «нулевых» рейсов при следовании троллейбусов из депо до конечных остановок утром и обратно — вечером.
Автобусный маршрут № 2 с 5 июня при движении от бальнеолечебницы будет следовать по улице Гагарина (вместо Атарбекова). При этом маршрут № 2, так же как и маршруты № 51, 52, 96, будет временно обслуживаться другими перевозчиками. Расписание движения автобусов не изменится.
На автобусном маршруте № 10 будет временно сокращён выпуск на несколько единиц.
Режим работы автобусных маршрутов № 2Е, 43, 46, 55, 58 останется без изменений, сообщает пресс-служба КТТУ.
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