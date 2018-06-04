Костромской инспектор Татьяна Лялюшкина — лучшая по пропаганде безопасности на дорогах

Сотрудница костромского управления ГИБДД приняла участие в творческом состязании среди специалистов по пропаганде. Татьяна Лялюшкина вошла в тройку лучших инспекторов, сообщает управление МВД по Костромской области.

Конкурс проходил в рамках работы всероссийского межведомственного семинара-совещания «Повышение эффективности мер по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и развитию сети отрядов юных инспекторов движения в субъектах Российской Федерации».

Всего в состязании приняли участие инспекторы из 84 регионов страны. Они рассказывали о своей службе в стихах, песнях и видеофильмах.

Старший инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Костромской области Татьяна Лялюшкина подготовила творческую видео-открытку и песню. В итоге костромичка заняла третье место.