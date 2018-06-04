На ростовской набережной пройдет автомобильный праздник от «Модус»

В воскресенье, 10 июня, с 15 часов на ростовской набережной в преддверии ЧМ-2018 пройдет настоящий автомобильный праздник. Автоцентр Модус представит новые для южной столицы автомобили FAW и Changan, а также бестселлеры бренда Hyundai , модели Solaris и Creta. В ходе мероприятия каждый желающий сможет узнать исчерпывающую информацию о каждой из представленных моделей, а также записаться на тест-драйв.

Также гостей мероприятия ждет шоу гигантских мыльных пузырей, розыгрыши призов, развлекательные конкурсы, викторины и киловаты звука и энергии от кавер-группы Жара. Ведущим программы станет Дмитрий Белых. Наиболее активные посетители смогут выиграть ценные призы от главных партнеров мероприятия: моторного масла G-Energy и страховой компании Верна.

Ростовчан и гостей города ждут в воскресенье, 10 июня, в 15:00 Будет Лето Модус Солнце! Информация о мероприятии по телефону: 8 (863) 292 0 292.