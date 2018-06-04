В Иванове поймали бодавшего автомобили козла

Беспризорный козел, бодавший машины во дворе многоквартирного дома на 14-м проезде в Иванове, доставлен в приют для бездомных животных, сообщается на странице проекта «Майский день» в социальной сети.

В приют позвонил старший оперуполномоченный. По его словам, жители многоквартирного дома сообщили в полицию о том, что во дворе беспризорный козел бодает машины. Горожане поймали животное, и сотрудники приюта уже готовы были принять его, но козел сбежал.

Позже его обнаружила хозяйка лошадей, которые паслись на лужайке недалеко от памятника Героям фронта и тыла. Когда козла доставили в приют, он сразу лег спать. Сообщается, что животное приучено к ошейнику и поводку. Сейчас сотрудники приюта ищут хозяев.