Шкуматов: Хорошим дорогам в России мешают старые ГОСТы

Координатор движения «Синие ведерки» в эфире НСН рассказал, почему в России дороги лучше, чем в Зимбабве.

Опубликован рейтинг качества дорог из 137 стран мира по версии Индекса глобальной конкурентоспособности 2017—2018. Самые лучшие дороги оказались в ОАЭ, Сингапуре и Швейцарии. Самые плохие дороги в Мавритании. Россия заняла 24 место с конца, обогнав при этом Зимбабве (22 место) и Казахстан (23 место), передает Газета.ру

Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в эфире НСН объяснил причины плохого качества дорог в России.

«По-настоящему хороших дорог, как например, платные магистрали того же "Автодора" , у нас раз-два и обчелся. На всю страну у нас буквально 2-3 тысячи километров современных дорог. Все остальные у нас только по названию дороги. То есть это просто асфальтированные или даже не асфальтированные направления», — рассказал собеседник НСН.

Автоэксперт обратил внимание на многогранность проблемы с дорогами. Шкуматов обозначил две основные проблемы, которые мешают нам сделать хоть какой-то заметный рывок в улучшении ситуации в дорожной ифраструктуре. Во-первых, это нерешенный земельный вопрос.

«Как пример, обход Лосево и Павловска трассой М-4. Автодор хотели провести дорогу по полям, в обход этих злополучных населенных пунктов еще в 2013 году. Однако только в 2017 году им удалось решить земельный вопрос. Государственная компания четыре года пыталась выкупить земельные участки, потому что эти поля оказались странным образом в частных руках», — объяснил Шкуматов.

Автоэксперт: Термоодеяла не помогут уменьшить смертность при ДТП Второе направление, которое уже давно не может быть урегулировано, по мнению эксперта, это устаревшие ГОСТы. Они во многих случаях были введены еще в 60-х годах.

«ГОСТы разрабатывались под неинтенсивный трафик. Поэтому построить современные дороги просто невозможно, иначе вас могут посадить. Мы ругаем дорожников, а они просто не могут строить по-другому, потому что есть ГОСТы. В результате получается слой говна, слой палок и вот вам асфальт. Дороги делают по старым технологиям, которые являются недолговечными. В результате колоссально вырастают затраты на содержание этих дорог. А ямочный ремонт, который точно невозможно просчитать — это отдельный большой бизнес. С одного ямочного ремонта можно купить квартиру в Москве», — рассказал Шкуматов.

Координатор движения «Синие ведерки», завил, что сегодня существуют схемы, по которым строители пытаются обойти ГОСТы. Так, например, Автодор строят экспериментальные дороги. Однако Петр Шкуматов предположил, что благодаря приходу в Минтранс команды из Федерального дорожного агентства , дела с дорогами в России могут пойти лучше.