Жители КБР показали разбитую дорогу между Чегемом и Яникоем

Разбитую дорогу, связывающую Чегем и Яникой, показали в региональном сообществе в соцсетях.

На видео автомобилист объезжает огромные ямы. Дорога находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Вероятно, её не ремонтировали много лет. Подписчиков сообщества спрашивают, кто отвечает за этот участок дороги.

Комментаторы подтверждают подлинность видеозаписи. «Эта дорога ужасная, мне приходиться через Шалушку ехать в Яникой», — рассказал один из подписчиков. «Я живу на этой улице. Ужас, который творится на этой дороге, не передать словами. В день 1000 „КАМАЗов“ ездят гружёными по селу без тентов. Жить не возможно пыль стоит целый день», — поделился другой участник дискуссии.

Публикация от Нальчик