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Жители КБР показали разбитую дорогу между Чегемом и Яникоем
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Жители КБР показали разбитую дорогу между Чегемом и Яникоем 

АиФ Ставрополье 15 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Разбитую дорогу, связывающую Чегем и Яникой, показали в региональном сообществе в соцсетях.
На видео автомобилист объезжает огромные ямы. Дорога находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Вероятно, её не ремонтировали много лет. Подписчиков сообщества спрашивают, кто отвечает за этот участок дороги.
Комментаторы подтверждают подлинность видеозаписи. «Эта дорога ужасная, мне приходиться через Шалушку ехать в Яникой», — рассказал один из подписчиков. «Я живу на этой улице. Ужас, который творится на этой дороге, не передать словами. В день 1000 „КАМАЗов“ ездят гружёными по селу без тентов. Жить не возможно пыль стоит целый день», — поделился другой участник дискуссии.
Публикация от Нальчик
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