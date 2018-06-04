Орловцев позабавил ремонт половины ямы

В группе «ДТП ОРЕЛ» опубликованы фото «до и после» во дворе домов по улице Комсомольской. Яму на дороге за бывшим магазином «Океан» залатали, правда, только половину.

В комментариях орловцы начали соревноваться в остроумии, оставляя едкие реплики.

«Э — экономия».

«Это называется «оптимизация».

«Другая половина ямы соответствует ГОСТу».

«Асфальта вечно не хватает».

«Остальное продали».

Не так давно на этом же участке исчез люк. Дыра зияла на проезжей части, угрожая прохожим и машинам. Люк не появился, но проявляя изобретательность, прореху прикрыли сваренной сеткой из арматуры.