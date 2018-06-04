Маршруты автобусов №60 и 65 изменятся для удобства жителей новых кварталов

Маршруты автобуса №60 и №65 изменятся в Барнауле для улучшения транспортного обслуживания новых кварталов.

Как сообщили в мэрии, с 6 июня автобус №60 будет поворачивать с ул. Попова на ул. Балтийскую, далее на ул. С. Ускова, малый Павловский тракт, ул. Солнечная Поляна. Потом на Павловский тракт, ул. Попова, ул. Энтузиастов, ул. Солнечная Поляна и далее по маршруту.

В центре города автобус №60 будет ходить от «Спартака-2» на пр. Социалистический, ул. Пушкина и затем на пр. Красноармейский.

Маршрут №65 изменится с 10 июня. От ТРЦ «Арена» автобус будет ходить по Павловскому тракту на Солнечную Поляну, затем на малый Павловский тракт, ул. С. Ускова, Балтийскую, Попова, пр. Северный Власихинский, ул. Лазурную, ул. Власихинскую и далее по маршруту.