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Приглашают по телефону: самарцев призвали не стоять в очередях за автопропусками на ЧМ
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Приглашают по телефону: самарцев призвали не стоять в очередях за автопропусками на ЧМ 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Сотрудники администрации Самарского района сообщают о готовности автопропусков для горожан по телефону. Поэтому самарцам не нужно приходить и выстаивать очередь.
— Мы приглашаем граждан по телефону. Всего одобрили 3000 пропусков: 1500 для физических лиц и столько же для юридических. Мы выдаем их с пятницы, 1 июня, — сообщили в администрации Самарского района.
Забракованные заявки отправляют на доработку для уточнения данных горожан. Окончание срока выдачи пропусков не определено, их можно получать «до победного».
В мае жители Кировского, Ленинского и Самарского районов имели возможность подать заявку на аккредитацию своих автомобилей для проезда в зону ЧМ во время мундиаля. Власти города определили несколько точек, в которых можно забрать готовые пропуска.
Дороги в центре Самары перекроют из-за работы фан-зоны на площади Куйбышева.
Проезжать к своим домам и работе самарцы будут через КПП.
Общественный транспорт пустят в объезд. Для горожан власти подготовили схему движения автобусов, трамваев и троллейбусов.
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