Приглашают по телефону: самарцев призвали не стоять в очередях за автопропусками на ЧМ

Сотрудники администрации Самарского района сообщают о готовности автопропусков для горожан по телефону. Поэтому самарцам не нужно приходить и выстаивать очередь.

— Мы приглашаем граждан по телефону. Всего одобрили 3000 пропусков: 1500 для физических лиц и столько же для юридических. Мы выдаем их с пятницы, 1 июня, — сообщили в администрации Самарского района.

Забракованные заявки отправляют на доработку для уточнения данных горожан. Окончание срока выдачи пропусков не определено, их можно получать «до победного».

В мае жители Кировского, Ленинского и Самарского районов имели возможность подать заявку на аккредитацию своих автомобилей для проезда в зону ЧМ во время мундиаля. Власти города определили несколько точек, в которых можно забрать готовые пропуска.

Дороги в центре Самары перекроют из-за работы фан-зоны на площади Куйбышева.

Проезжать к своим домам и работе самарцы будут через КПП.

Общественный транспорт пустят в объезд. Для горожан власти подготовили схему движения автобусов, трамваев и троллейбусов.