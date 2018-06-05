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Минтранс предложил внести несколько изменений в ПДД для велосипедистов
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Минтранс предложил внести несколько изменений в ПДД для велосипедистов 

RT на русском 1 час назад
Фото: Vladnews.ru
Министерство транспорта России предложило внести несколько изменений в правила дорожного движения для велосипедистов, сообщают «Известия».
Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Документ предусматривает введение понятия «велосипедные зоны», в которой максимальная скорость должна составлять не более 20 км/ч.
«Пешеходы могут переходить проезжую часть в любом незапрещённом месте, велосипеды имеют преимущество перед механическими транспортными средствами и могут двигаться по всей ширине проезжей части», — отмечается в пояснительной записке.
Ещё одно нововведение — запрет на остановку транспортных средств на велодорожках и на расстоянии ближе 5 м от мест пересечения с ними проезжей части.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести тест на знание ПДД для велосипедистов.
Также m24 сообщало, что мотоциклистов призвали соблюдать скоростной режим в Москве.
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