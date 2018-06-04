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LADA Vesta SE Cross — встречайте в ТЕХИНКОМ!
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LADA Vesta SE Cross — встречайте в ТЕХИНКОМ! 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
ТЕХИНКОМ приглашает вас на праздник, посвящённый старту продаж нового автомобиля LADA Vesta SE Cross!
7 июня в 18:00 мы соберёмся нашей большой семьей LADA, чтобы встретить еще одну новую модель LADA Vesta!
Вас ждут удивительные мастер-классы, конкурсы, викторины и памятные подарки! И конечно же, мы будем угощать вас прохладительными напитками и вкусными сладостями!
Приходите, приезжайте и захватите с собой друзей!
Гарантируем, будет весело!
Зарегистрируйтесь на мероприятие прямо сейчас!
Звоните и узнайте все подробности по телефону: +7 (495) 778-98-50  Ждём вас в дилерских центрах ТЕХИНКОМ:
МКАД 105 км (внутренняя сторона), Щелковское ш., д. 100, корп. 1  МКАД 65 км (внутренняя сторона), ул. Кулакова, вл. 24, стр. 3  МКАД 47 км (внешняя сторона), стр. 3  МКАД 14 км (внешняя сторона), г. Котельники, Коммерческий пр-д, д. 8
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