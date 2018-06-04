LADA Vesta SE Cross — встречайте в ТЕХИНКОМ!

ТЕХИНКОМ приглашает вас на праздник, посвящённый старту продаж нового автомобиля LADA Vesta SE Cross!

7 июня в 18:00 мы соберёмся нашей большой семьей LADA, чтобы встретить еще одну новую модель LADA Vesta!

Вас ждут удивительные мастер-классы, конкурсы, викторины и памятные подарки! И конечно же, мы будем угощать вас прохладительными напитками и вкусными сладостями!

Приходите, приезжайте и захватите с собой друзей!

Гарантируем, будет весело!

Зарегистрируйтесь на мероприятие прямо сейчас!

Звоните и узнайте все подробности по телефону: +7 (495) 778-98-50 Ждём вас в дилерских центрах ТЕХИНКОМ:

МКАД 105 км (внутренняя сторона), Щелковское ш., д. 100, корп. 1 МКАД 65 км (внутренняя сторона), ул. Кулакова, вл. 24, стр. 3 МКАД 47 км (внешняя сторона), стр. 3 МКАД 14 км (внешняя сторона), г. Котельники, Коммерческий пр-д, д. 8