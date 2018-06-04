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В Сигнальном проезде нашли автохлам
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В Сигнальном проезде нашли автохлам 

Управа района Отрадное 52 минуты назад
Фото: Управа района Отрадное
Очередной брошенный и разукомплектованный транспорт нашли в Отрадном. Это ветшающий бордовый УАЗ — он стоит по адресу Сигнальный проезд, владение 9, сообщили корреспонденту газеты «Наше Отрадное» в районной управе.
Там отметили, что у машины есть номерной знак — Н055ТМ97. Если хозяин авто не объявится и не приведет свое имущество в порядок-либо не уберет его своими силами — машине грозит эвакуация, а затем утилизация. Пока же ему оставлено соответствующее предписание.
Напомним, сообщить о наличии БРТС в своем дворе или на улице можно несколькими способами: позвонить в управу, написать на портал «Наш город» или по «антитеррористическому» телефону доверия префектуры СВАО 8 (495) 680-29-44. (ак)
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