Курская магнитная аномалия не осталась без внимания АМЗ «Вентпром»

4 июня Артемовский машиностроительный завод «Вентпром» отгрузил в город Губкин (Белгородская область) вентиляторную установку АВМ ВО 36/23АР в комплекте с системой автоматического управления САУ — 2ВО36-2ПЧ.

Получателем уникального груза стало АО «Комбинат КМАруда». Это предприятие осваивает самый мощный в мире железорудный бассейн — Курскую магнитную аномалию.

"Установка состоит из двух осевых вентиляторов с диаметром рабочего колеса 3,6 метра, работающих поочередно с интервалом в один месяц. Металлическая конструкция длинной 38, шириной 19 и высотой 5,5 метра будет установлена в специальном оборудованном помещении на шахте имени выдающегося геолога Ивана Михайловича Губкина", — рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе АМЗ «Вентпром».

Установка отличается повышенной эксплуатационной надежностью, удобством технического ремонта. В конструкции вентилятора имеются узлы, хорошо зарекомендовавшие себя в эксплуатации на отечественных вентиляторах. Здесь же применены конструктивные решения с вентиляторов европейских производителей — шведские подшипники фирмы SKF, муфты фирмы KTR, тормоза современные электромеханические, привода вспомогательных механизмов фирмы SEW Eurodrive, немецкого производства.

Стоит отметить, что контракт выполнен в срок и в строгом соответствии с техническим заданием. Следующая стадия — строительство специального надшахтного помещения, монтаж и наладка оборудования под контролем специалистов АМЗ «Вентпром».