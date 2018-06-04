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Колокольцев надеется, что штрафы для лихачей на дорогах примут в этом году
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Колокольцев надеется, что штрафы для лихачей на дорогах примут в этом году 

РИА Новости 14 минут назад
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев рассчитывает, что поправки в кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают штраф в пять тысяч рублей за опасную езду, будут приняты уже в этом году.
"На сегодняшний день в Государственной Думе находится законопроект, ужесточающий ответственность за агрессивную езду. Надеемся, что в этом году он будет принят. Будет определенная мера ответственности, штраф в пять тысяч рублей за подобного рода деяния", — пояснил Колокольцев в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ.
В первом чтении проект закона был принят депутатами в начале 2017 года. Он вносит в статью 12.38 КоАП РФ поправки, устанавливающие административную ответственность за действия водителя, которые квалифицируются как опасное вождение.
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