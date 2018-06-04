«Ключавто» открыл дилерский центр Mazda в Москве

Крупнейший автомобильный холдинг на Юге Росссии получил дилерство японского бренда Mazda в Москве и открыл новый дилерский центр в столице. По информации пресс-службы «Ключавто» дилерске оглашение между сторонами было подписано в мае 2018 года. Таким образом, в состав московского дивизиона введен второй по счету автоцентр. Первым автосалоном «Ключавто» в Москве стал дилерский центр Hyundaiю

Новый центр Mazda Ключавто Волоколамка располагается по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 95. Дилерское предприятие осуществляет полный спектр услуг по продаже, страхованию и кредитованию новых автомобилей и автомобилей с пробегом; оказывает услуги trade-in; ведет работу по сервисному обслуживанию, кузовному ремонту, продаже запасных частей и аксессуаров. Площадь центра составляет 1428 кв. м, шоу-рум на 773 кв. м, в котором находятся 6 выставочных моделей. Зона сервисного обслуживания для осуществления ремонтных работ занимает 655 кв. м, а количество сервисных постов достигает 10 единиц.