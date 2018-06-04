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«Москвич» Лужкова продают за восемь миллионов
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«Москвич» Лужкова продают за восемь миллионов 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Как сообщает КБ Смирнова, автомобиль создавался для мэрии Москвы, когда её возглавлял Юрий Лужков, однако в итоге чиновники ограничились заказом лишь нескольких автомобилей, что было в общем-то неудивительно при их стоимости в 20 тысяч долларов за штуку. Продавец отмечает, что этим автомобилем «завершается поистине славная история завода АЗЛК, оставившего за собой немало достижений в гонке мировых автомобилестроителей».
Известно о нескольких сохранившихся экземплярах «Ивана Калиты» из дюжины выпущенных. Москвич-2144R7 по прибытии в КБ Смирнова подвергся полной дефектовке, после чего отправился на выполнение малярно-кузовных работ «в связи с приведением машины в исключительное коллекционное состояние», как уверяет бюро. Там был проделан весь перечень ремонтно-восстановительных работ с полной разборкой, после чего седан передали коллекционеру.
Заказчик проекта принял решение о сохранении аутентичного облика автомобиля, а заодно поручил установить красно-синие стробоскопы в решётку радиатора, сигнальное громкоговорящее устройство, пару проблесковых маячков красного и синего цветов, а также антенну на крышу — для солидности. Стоимость автомобиля составляет восемь миллионов рублей — как новый Mercedes-Benz S-класса в неплохой комплектации, но КБ Смирнова аргументирует это тем, что «через некоторое время ценность этого редчайшего коллекционного экспоната многократно возрастёт».
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