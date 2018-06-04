Дорожные службы приступили к нанесению «вафельной» разметки на перекрестках

Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter Центра организации дорожного движения.

Пока мы спали, дорожные службы трудились на благо города-наносили на перекрестках"вафельную"разметку. С 1 июня вступил в силу ГОСТ, где закреплены требования к ней, а ранее, 28 апреля, «вафельница» была закреплена в ПДД.

@mskagency узнали, как именно наносится новая разметка pic.twitter.com/MAVrJ5024i

— ЦОДД (@gucodd)

June 4, 2018

Отметим, что пункт 13.2 ПДД звучит следующим образом: «Запрещается выезжать на перекресток, пересечение проезжих частей или участка перекрестка, обозначенного разметкой 1.26, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими правилами».

Штраф за наезд на «вафельную» разметку будет составлять 1 тысячу рублей. В будущем эту сумму могут увеличить до 3 тысяч рублей и квалифицировать его как нарушение правил остановки-стоянки транспортного средства.

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