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Региональные дороги Ленобласти ремонтируют без выходных
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Региональные дороги Ленобласти ремонтируют без выходных 

Ivyborg.ru 1 час назад
Ремонт региональных дорог стартовал в Киришском и Тосненском районах Ленинградской области. Об этом сообщает комитет по дорожному хозяйству региона.
Ленинградская область продолжает выполнять обязательства по ремонту участка дороги «Зуево — Новая Ладога», проходящему по территории Новгородской области: согласно графику, основная часть работ будет закончена к июлю. Сейчас подрядчиком ведется переустройство водопропускных труб и укладка нового асфальта. Параллельно с обновлением дорожного полотна, начались восстановительные работы на путепроводе над железной дорогой Санкт-Петербург — Москва, где будут заменены гидроизоляция и покрытие.
В Тосненском районе техника вышла на трассы «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки». На десятикилометровом отрезке дороги выполнят устройство двух слоев асфальта, укрепят обочины, установят новые дорожные знаки и сигнальные столбики.
Общая стоимость работ составляет почти 170 млн рублей, заказчиком выступает ГКУ «Ленавтодор».
Одновременно с выполнением программы ремонтов на областных трассах с высокой интенсивностью движения выполняется частичная замена верхнего слоя покрытия с помощью технологии «асфальтовых карт». Работы ведутся районными дорожными ремонтно-строительными и эксплуатационными управлениями в рамках контрактов на содержание трасс. Для быстрого устранения деформаций используется метод струйно-инъекционного распыления горячей асфальтобетонной смеси.
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