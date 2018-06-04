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Дорогу от автостанции до Пятницкого шоссе в Солнечногорске планирую построить за 4 месяца
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Дорогу от автостанции до Пятницкого шоссе в Солнечногорске планирую построить за 4 месяца 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Солнечногорске дорога от автостанции по улице 1-я Володарская до Пятницкого шоссе будет построена в 2018 году, специалисты будут работать в течение четырех месяцев, сообщил глава муниципалитета Андрей Чураков.
«Дорога от автостанции до Пятницкого шоссе позволит организовать въезд в город, минуя Ленинградское шоссе. Мы доказали в областном министерстве транспорта, что она необходима городу для разгрузки трафика», — сказал Чураков.
По данным Солнечногорского информагентства, ранее министерство поставило под сомнение целесообразность строительства автодороги по улице 1-я Володарская в связи с утверждением планов по строительству объездной дороги в обход Солнечногорска.
Проект дороги на улице 1-я Володарская — выезд на Пятницкое шоссе прошел Госэкспертизу. Срок строительства составит четыре месяца. Средства на строительство в размере 150 миллионов рублей будут выделены из регионального бюджета.
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