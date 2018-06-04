Маршрут «Стрельная гора» в Жигулевском заповеднике готовят к чемпионату мира по футболу

В мае этого года полностью покрасили металлический пешеходный настил (около 500 метров), заменили все деревянные перила длинной почти 1 км, организовали дополнительную парковку для автобусов, установили дополнительный туалет, освободили обочину автомобильной дороги от кустарника и поваленных деревьев.

Как сообщают в заповеднике, до начала чемпионата осталось изготовить и установить туалет для людей с ограниченными возможностями, завершить расчистку обочин, спланировать дорогу, установить скамейки и дополнительные информационные щиты у новой парковки.