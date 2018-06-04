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Маршрут «Стрельная гора» в Жигулевском заповеднике готовят к чемпионату мира по футболу
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Маршрут «Стрельная гора» в Жигулевском заповеднике готовят к чемпионату мира по футболу 

Волга Ньюс 1 час назад
В мае этого года полностью покрасили металлический пешеходный настил (около 500 метров), заменили все деревянные перила длинной почти 1 км, организовали дополнительную парковку для автобусов, установили дополнительный туалет, освободили обочину автомобильной дороги от кустарника и поваленных деревьев.
Как сообщают в заповеднике, до начала чемпионата осталось изготовить и установить туалет для людей с ограниченными возможностями, завершить расчистку обочин, спланировать дорогу, установить скамейки и дополнительные информационные щиты у новой парковки.
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