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Уральцы, проработавшие на севере и в зонах радиационных катастроф, получили жилищные сертификаты
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Уральцы, проработавшие на севере и в зонах радиационных катастроф, получили жилищные сертификаты 

Информационный портал Свердловской области 58 минут назад
Министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков 4 июня вручил жилищные сертификаты уральцам, участвовавшим в ликвидации последствий радиационных аварий и проработавшим долгое время на Крайнем Севере.
«Это важное и радостное событие. Сертификаты на улучшение жилищных условий получили люди, отработавшие на севере, ликвидаторы последствий чернобыльской аварии и ликвидаторы последствий аварии на «Маяке». Они выполнили свой долг перед государством, добросовестно отработали в напряженных точках. Сегодня государство возвращает им долг в виде сертификата. Это заслуженная награда за работу», — подчеркнул Михаил Волков
Всего документы на выплату получили 6 человек. Многие пришли с родными и близкими. Для большинства получателей — это единственный способ приобретения жилья.
Отметим, что федеральным законодательством предусмотрено обеспечение жилыми помещениями граждан, пострадавших вследствие радиационных аварий, граждан, признанных вынужденными переселенцами, граждан, выехавших из районов Крайнего Севера. Этим категориям предоставляется единовременная денежная выплата, удостоверенная государственным жилищным сертификатом. Деньги направляются из федерального бюджета.
С начала года министерство выдало 20 жилищных сертификатов. До конца года планируется еще предоставить 10 государственных жилищных сертификатов.
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