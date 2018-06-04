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Главный детский парк Севастополя на несколько часов стал интерактивной площадкой по изучению Правил дорожного движения
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Главный детский парк Севастополя на несколько часов стал интерактивной площадкой по изучению Правил дорожного движения 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 32 минуты назад
В рамках акции «Безопасное лето» в эко-парке «Лукоморье» автоинспекторы совместно с общественной организацией «ВелоПобеда» и Севастопольской станцией юных техников организовали для детей познавательно-игровую площадку по обучению основам безопасного поведения в дорожной среде, которую посетили около 2000 детей и Помощником автоинспекторов в проведении игротренинга по Правилам дорожного движения стал отряд юных инспекторов движения «Южный дозор».
В игровой практической зоне ЮИДовцы с помощью учебных светофоров разъясняли юным севастопольцам правила безопасного перехода проезжей части, активно пропагандируя жест поднятой руки пешехода для привлечения внимания водителей при переходе проезжей части.
В теоретической игровой зоне дети вместе с родителями с удовольствием собирали пазлы в виде дорожных знаков и разгадывали тематические загадки. В завершение мероприятия юные инспекторы движения выступили перед посетителями парка и рассказали о том, кто такие ЮИДовцы, чем занимаются и как важно знать и соблюдать Правила дорожного движения.
Мероприятие получилось ярким, интересным, а главное — познавательным. Все участники интерактивной площадки получили в подарок тематические раскраски, памятки и световозвращающие наклейки.
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