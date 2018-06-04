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Тротуар в Ульяновске вымостили надгробными плитами
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Тротуар в Ульяновске вымостили надгробными плитами 

РИА «ФедералПресс» 32 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Ульяновске частями надгробных плит вымостили тротуар по улице Радищева. Данную информацию «ФедералПресс» подтвердили в пресс-службе администрации города.
По словам собеседника агентства, такой факт был выявлен местными жителями в начале прошлой недели. Выяснилось, что рядом с данным тротуаром располагается компания, занимающаяся изготовлением надгробий.
«Туда сразу выехали представители административно-технического контроля администрации Ульяновска. Они вывили, что они компания действительно вымостила тротуар рядом со своим офисом частями заготовок надгробий. Там не особо читалось, что такой-то — такой-то, годы жизни. Полностью не было видно. Но было видно, что 4 фрагмента действительно от надгробных плит. Формально они ничего не нарушили. С ними поговорили, все объяснили, и они зашлифовали данные фрагменты», — рассказали в пресс-службе.
Собеседник агентства также пояснил, что раньше на данном месте была обычная земляная тропинка.
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