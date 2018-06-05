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В Ульяновске похоронное бюро замостило тропинку надгробными плитами
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В Ульяновске похоронное бюро замостило тропинку надгробными плитами 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
САМАРА, 5 июн — РИА Новости. Тротуар на улице Радищева в Ульяновске частично вымостили фрагментами надгробных плит, это сделало похоронное бюро, которое таким образом решило облагородить территорию вокруг себя, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации города.
"В районе улицы Радищева за северным трамвайным депо есть земляная тропинка, здесь располагаются различные объекты бизнеса, среди которых похоронная контора, которая изготавливает надгробные плиты. Ее представители и замостили эту тропинку, но при этом четыре куска брусчатки содержали сверху фрагменты имен, фамилий и даты жизни", — сказал собеседник агентства.
По его словам, формально предприниматель, замостивший тротуар фрагментами надгробных плит, ничего не нарушил. Выехавшие на место представители администрации Ульяновска провели с ним профилактическую беседу, после чего плиты, содержавшие фрагменты надгробных плит, были зашлифованы.
Это Ульяновск сегодня. Тротуар из надгробных плит. Стильно. Модно. По-русски. pic.twitter.com/1ixWKpVK4n
— Krychek (@Krychek5) 4 июня 2018 г.
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