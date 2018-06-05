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В Ульяновске похоронное бюро замостило тропу кусками надгробных плит
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В Ульяновске похоронное бюро замостило тропу кусками надгробных плит 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Ульяновске тропу в промзоне на улице Радищева вымостили кусками надгробных плит. Об этом «РГ» сообщили во вторник в пресс-службе администрации города.
Таким образом похоронное бюро решило привести в порядок территорию вокруг своей конторы.
Инцидент всплыл полторы недели назад, когда в администрацию сообщили, что земляная тропа на улице Радищева в районе северного трамвайного депо, ведущая к различным объектам бизнеса, частично замощена с помощью надгробных плит. Выяснилось, что среди местных предпринимателей есть в том числе и похоронная контора, специализирующаяся на изготовлении надгробий. Ее сотрудники и «благоустроили» тропу.
— Но на четырех кусках плит отчетливо разбирались фрагменты имен, фамилий и даты жизни, хотя целиком информация не читалась. И хотя формально похоронное бюро ничего не нарушило, сотрудники администрации провели с предпринимателем профилактическую беседу. И в тот же день бракованные плиты были зашлифованы, — рассказали «РГ» подробности инцидента в администрации Ульяновска.
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