В Ульяновске тротуар вымостили надгробными плитами

Ульяновское похоронное бюро вымостило тротуар, на котором расположено, надгробными плитами. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам собеседника агентства, расположенное на улице Радищева похоронное бюро в рамках «облагораживания» прилегающей территории решило вымостить земляную тропинку.

«Но при этом четыре куска брусчатки содержали сверху фрагменты имен, фамилий и даты жизни», — рассказал он.

В пресс-службе отметили, что никаких «формальных» нарушений в использовании надгробий для подобной цели нет, в связи с чем чиновники ульяновской администрации обошлись лишь профилактической беседой с владельцами бюро, которые после этого зашлифовали смутившие местных жителей надписи.