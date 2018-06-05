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В Ульяновске тротуар вымостили надгробными плитами
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В Ульяновске тротуар вымостили надгробными плитами 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Ульяновское похоронное бюро вымостило тротуар, на котором расположено, надгробными плитами. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе городской администрации.
По словам собеседника агентства, расположенное на улице Радищева похоронное бюро в рамках «облагораживания» прилегающей территории решило вымостить земляную тропинку.
«Но при этом четыре куска брусчатки содержали сверху фрагменты имен, фамилий и даты жизни», — рассказал он.
В пресс-службе отметили, что никаких «формальных» нарушений в использовании надгробий для подобной цели нет, в связи с чем чиновники ульяновской администрации обошлись лишь профилактической беседой с владельцами бюро, которые после этого зашлифовали смутившие местных жителей надписи.
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