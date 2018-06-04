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В Знаменском соборе Курска почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга
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В Знаменском соборе Курска почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 28 минут назад
В минувшее воскресенье Знаменский собор в Курске был переполнен людьми в полицейской форме. Сотрудники органов внутренних дел пришли почтить память своих коллег, погибших при исполнении служебного долга. Панихиду в память о погибших служил Владыка Курский и Рыльский Герман. В соборе присутствовали сотрудники полиции не только из областного центра, но и со всех районов области, а также вдовы погибших сотрудников.
Мероприятие приурочено к 300-летию со дня образования российской полиции. Панихида в память о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга — это печальное, но вместе с тем необходимое мероприятие. Храня память о своих героях, молодые полицейские на реальных примерах учатся настоящей офицерской чести и доблести. Сотрудник полиции всегда должен быть готов принять верное решение в критической ситуации, не задумываясь достойно выполнить свой долг, помня, что за его плечами люди, которых он защищает. Обязанность каждого полицейского — хранить память о погибших героях.
Стоит отметить, что в УМВД России по Курской области на постоянной основе ведется работа с семьями сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Их вдовам оказывается необходимая поддержка, а для детей регулярно организуются различные мероприятия: экскурсии, концерты, представления, поездки по достопримечательностям области.
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