Ещё
Автомобилистам станет ещё сложнее проехать во дворе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автомобилистам станет ещё сложнее проехать во дворе 

Daily-Motor 20 минут назад
Фото: Daily-Motor
Профильные эксперты рассматривают возможность сужения ширины дороги в жилых массивах, а также установку так называемых приподнятых зебр.
Если новый законопроект будет утверждён, то отечественным автомобилистам станет ещё сложнее передвигаться по дворам, хотя, несомненно, нововведения должны повысить порог безопасности пешеходов. Отметим, то приподнятые пешеходные переходы будут устанавливаться на высоте до десяти сантиметров, ввиду чего автомобилистам нужно будет заранее сбавлять скорость, как в случае с лежачими полицейскими.
Новые зебры планируют в обязательном порядке оборудовать в непосредственной близости с детскими площадками, а также напротив подъездов. На сегодняшний день законодательство разрешает оборудование таких переходов, и они используются рядом со школами и больницами, а также другими социальными объектами.
Разработка документа должна закончиться вплоть до конца текущего года, а утверждение будет проходить в первые месяцы следующего. Однако, скептики считают, что новые правила очередной раз обострят отношения водителей и пешеходов, а также будут затруднять движение специализированного транспорта, например, кареты скорой помощи, во дворах.
Daily-Motor: последние новости
Данные тех, кто паркуется на газоне, передадут властям Тюнинг-ателье RemetzCar превратило Tesla Model S в универсал Правила регистрации ТС опять могут изменить
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
Россияне бросились скупать дешевый бензин в интернете115
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье1
Китайца опустили в могилу на машине2
Проблема с бензином решена391
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
00:33
Китайца опустили в могилу на машине
Автоновости
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
00:53
В России стало на одну беду меньше
Автоновости
00:30
«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе
ДТП Статьи
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение