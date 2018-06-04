Автомобилистам станет ещё сложнее проехать во дворе

Профильные эксперты рассматривают возможность сужения ширины дороги в жилых массивах, а также установку так называемых приподнятых зебр.

Если новый законопроект будет утверждён, то отечественным автомобилистам станет ещё сложнее передвигаться по дворам, хотя, несомненно, нововведения должны повысить порог безопасности пешеходов. Отметим, то приподнятые пешеходные переходы будут устанавливаться на высоте до десяти сантиметров, ввиду чего автомобилистам нужно будет заранее сбавлять скорость, как в случае с лежачими полицейскими.

Новые зебры планируют в обязательном порядке оборудовать в непосредственной близости с детскими площадками, а также напротив подъездов. На сегодняшний день законодательство разрешает оборудование таких переходов, и они используются рядом со школами и больницами, а также другими социальными объектами.

Разработка документа должна закончиться вплоть до конца текущего года, а утверждение будет проходить в первые месяцы следующего. Однако, скептики считают, что новые правила очередной раз обострят отношения водителей и пешеходов, а также будут затруднять движение специализированного транспорта, например, кареты скорой помощи, во дворах.