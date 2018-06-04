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Продажа автомобиля дает право на профессиональный вычет
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Продажа автомобиля дает право на профессиональный вычет 

Время бухгалтера 1 час назад
ФНС рассмотрела обращение ИП, интересовавшегося необходимостью оплаты НДФЛ дохода от реализации грузового автомобиля.
Предприниматель применял режим ЕНВД и занимался грузовыми перевозками. Находясь в этом статусе, он взял кредит и приобрел грузовик. Спустя время автомобиль был продан. После этого события свою деятельность ИП прекратил.
Чиновники пояснили, что доход полученный от реализации грузовика, подлежит налогообложению.
А тот факт, что бизнесмен продал авто еще имея статус ИП, причем грузовик непосредственно использовался в его деятельности, дает коммерсанту право на профессиональный налоговый вычет.
То есть доход от продажи транспортного средства он вправе уменьшить на суммы профессиональных налоговых вычетов. Порядок их определения рассмотрен в ст.221 НК РФ.
Письмо ФНС России от 30.05.2018 № БС-4-11/10419@
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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