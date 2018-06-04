Воронежские правоохранители и активисты устроили флешмоб в честь 300-летия полиции 

Стражи порядка совместно с мотоциклистами выстроили памятную надпись из машин.
Воронежские правоохранители устроили необычный флешмоб в честь 300-летия российской полиции, которая была основана в 1718 году. В честь памятной даты стражи порядка вместе с активистами мотодвижения выстроили памятную надпись и сняли всё на видео. Сегодня, 4 июня, ролик был опубликован на официальном сайте регионального управления МВД. Надпись «300 лет» выстраивали на Адмиралтейской площади ещё в прошлом месяце. Как рассказывают правоохранители, в построении фигуры они использовали 30 патрульных автомобилей, также им помогли участники городского мотодвижения.