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Воронежские правоохранители и активисты устроили флешмоб в честь 300-летия полиции
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Воронежские правоохранители и активисты устроили флешмоб в честь 300-летия полиции 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Стражи порядка совместно с мотоциклистами выстроили памятную надпись из машин.
Воронежские правоохранители устроили необычный флешмоб в честь 300-летия российской полиции, которая была основана в 1718 году. В честь памятной даты стражи порядка вместе с активистами мотодвижения выстроили памятную надпись и сняли всё на видео. Сегодня, 4 июня, ролик был опубликован на официальном сайте регионального управления МВД. Надпись «300 лет» выстраивали на Адмиралтейской площади ещё в прошлом месяце. Как рассказывают правоохранители, в построении фигуры они использовали 30 патрульных автомобилей, также им помогли участники городского мотодвижения.
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