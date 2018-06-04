Набиуллина заявила, что проблемы в ОСАГО не угрожают рынку в целом

"Страховой рынок в целом работает стабильно, и имеющиеся проблемы, в первую очередь ОСАГО, не угрожают устойчивости рынка в целом, но, конечно же, требуют решений", — сказала она, выступая в Госдуме

"В ОСАГО в прошлом году нам удалось частично смягчить проблему доступности полисов, в том числе спасибо законодателям за введение обязательности продажи полисов в электронном виде. Сейчас на конец года уже около 25% всех полисов продавались в электронном виде", — добавила она.

По ее словам, введен приоритет натурального возмещения, и ЦБ РФ внимательно смотрит, как он работает. «На наш взгляд, пока работает положительно, больших жалоб на него с точки зрения качества ремонта нет, но мы здесь не будем ослаблять внимание к этому сектору», — отметила она.

"Но в ОСАГО, конечно, остаются проблемы, даже если удалось чуть-чуть их смягчить, общая убыточность больше 100%. Она неравномерна по регионам, и, на наш взгляд, нужно будет устранять эти дисбалансы, в том числе расширить тарифный коридор, в перспективе с переходом к индивидуальным тарифам для водителей, чтобы цена тарифа была справедливой, на безаварийных водителей не перекладывалась бы ответственность за тех, кто часто попадает в аварии", — сказала она.