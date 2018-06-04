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Расписанная коллекторами машина удивила жителей Петербурга
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Расписанная коллекторами машина удивила жителей Петербурга 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Разноцветный автомобиль заметили на улицах Санкт‐Петербурга. Яркими красками на кузове Skoda несколько раз выведено слово «Долг». Фотографии расписной легковушки появились на Pikabu.
Источник фото: Pikabu
Источник фото: Pikabu
Разместивший фотографии пользователь под ником MastaShakeATHF и многочисленные комментаторы сошлись во мнении, что так в культурной столице действуют вежливые коллекторы. Такой росписью автомобиля они напомнили должнику о его финансовых обязательствах.
По мнению комментаторов, краска, которой обычная Skoda превратилась в произведение искусства, при желании легко смывается. «Затюнили!» — согласился с ними другой пользователь.
Будет ли возможный должник отмывать свою машину или оставит ее так, комментаторы наверняка не знают. Один из них предложил отмыть только окна, другой — оставить краску на дисках: по общему мнению, теперь автомобиль приобрел и уникальность, и узнаваемость, и грех хозяину не воспользоваться таким подарком от коллекторов.
Пока что автомобиль стоит в самом центре Санкт-Петербурга. В комментариях вскользь заметили, что такая расцветка автомобиля очень радует детишек.
К 95‐летнему юбилею «Аэрофлот» объявил конкурс на эскиз ливреи для самолета Airbus A321. Победителем стала москвичка Екатерина Лесик: она предложила эскиз, стилизованный под гжельские росписи.
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