Расписанная коллекторами машина удивила жителей Петербурга

Разноцветный автомобиль заметили на улицах Санкт‐Петербурга. Яркими красками на кузове Skoda несколько раз выведено слово «Долг». Фотографии расписной легковушки появились на Pikabu.

Источник фото: Pikabu

Источник фото: Pikabu

Разместивший фотографии пользователь под ником MastaShakeATHF и многочисленные комментаторы сошлись во мнении, что так в культурной столице действуют вежливые коллекторы. Такой росписью автомобиля они напомнили должнику о его финансовых обязательствах.

По мнению комментаторов, краска, которой обычная Skoda превратилась в произведение искусства, при желании легко смывается. «Затюнили!» — согласился с ними другой пользователь.

Будет ли возможный должник отмывать свою машину или оставит ее так, комментаторы наверняка не знают. Один из них предложил отмыть только окна, другой — оставить краску на дисках: по общему мнению, теперь автомобиль приобрел и уникальность, и узнаваемость, и грех хозяину не воспользоваться таким подарком от коллекторов.

Пока что автомобиль стоит в самом центре Санкт-Петербурга. В комментариях вскользь заметили, что такая расцветка автомобиля очень радует детишек.