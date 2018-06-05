ГИБДД призывает родителей задуматься о безопасности детей на дорогах 

Госавтоинспекция призывает родителей задуматься о безопасности детей на время летних каникул. Глава ГИБДД Михаил Черников отметил, что во многом соблюдение правил школьниками зависит от того какой пример подают взрослые люди. Главный госавтоинспектор призвал создать общественное родительское движение. Влиться в него можно в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook или Instagram, разместив фото и видео с примерами ответственного поведения родителей на дорогах под хештегом #НаучиРебёнкаПДД. В конце лета Госавтоинспекция определит авторов лучших работ и вручит им подарки. По данным ГИБДД, всё чаще причиной гибели и травм детей становится даже не отсутствие автокресла, а не соблюдение скоростного режима и выезд на встречку.