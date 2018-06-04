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СМИ: женщинам в Саудовской Аравии впервые начали выдавать водительские права
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СМИ: женщинам в Саудовской Аравии впервые начали выдавать водительские права 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии приступили к выдаче водительских удостоверений женщинам. Как сообщил в телеканал Al Arabiya, права на вождение автомобилем получила в понедельник одна из саудовских автомобилисток.
При этом телестанция не раскрывает имя первой в истории арабской страны представительницы прекрасного пола, получившей права за три недели до вступления в силу королевского указа.
26 сентября прошлого года саудовский монарх Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал декрет, предоставляющий женщинам право наравне с мужчинами получать водительские удостоверения. Тогда же был сформирован межведомственный комитет с участием представителей министерства финансов, а также труда и социального развития, отвечающий за претворение в жизнь указа не позднее июня 2018 года.
С тех пор в королевстве открылись десятки школ вождения, дорожная полиция подготовила требования к будущим автомобилисткам, а на дежурство заступили впервые принятые в ряды правоохранителей девушки. О грядущих переменах возвещают и дорожные указатели, обращенные к обоим полам.
Как заявили в дорожной полиции королевства, начиная с 24 июня женщины станут полноправными участниками дорожного движения, для чего созданы все условия.
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