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В Саудовской Аравии впервые выдали водительские права женщине
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В Саудовской Аравии впервые выдали водительские права женщине 

РИА Новости 49 минут назад
ДОХА, 4 июн — РИА Новости. Генеральное управление дорожного движения Саудовской Аравии в понедельник впервые вручило водительские права женщинам, которые обменяли международно признанные права на саудовские, чтобы начать водить автомобили с 24 июня, сообщается в микроблоге управления в Twitter.
Дорожная полиция разместила видеозапись, на которой офицер после приветственных слов и наставлений вручает права девушке, а она благодарит его под аплодисменты присутствующих сотрудников дорожной полиции.
Вручение водительских прав первым саудовским женщинам, которые сядут за руль в королевстве, происходило в нескольких городах.
Саудовские власти разрешили женщинам, имеющим права других стран, признанные королевством, автоматически обменять их на саудовские и приступить к вождению с момента вступления в силу разрешения.
В прошлом году король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ, впервые разрешающий женщинам королевства самим водить машины. Указ вступит в силу 24 июня, когда будут закончены приготовления к появлению женщин на дорогах в королевстве.
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