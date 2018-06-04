В Саудовской Аравии впервые выдали водительские права женщине

ДОХА, 4 июн — РИА Новости . Генеральное управление дорожного движения Саудовской Аравии в понедельник впервые вручило водительские права женщинам, которые обменяли международно признанные права на саудовские, чтобы начать водить автомобили с 24 июня, сообщается в микроблоге управления в Twitter.

Дорожная полиция разместила видеозапись, на которой офицер после приветственных слов и наставлений вручает права девушке, а она благодарит его под аплодисменты присутствующих сотрудников дорожной полиции.

Вручение водительских прав первым саудовским женщинам, которые сядут за руль в королевстве, происходило в нескольких городах.

Саудовские власти разрешили женщинам, имеющим права других стран, признанные королевством, автоматически обменять их на саудовские и приступить к вождению с момента вступления в силу разрешения.