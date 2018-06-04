В Саудовской Аравии впервые выданы водительские права женщинам

Генеральное управление дорожного движения Саудовской Аравии впервые вручило водительские права женщинам, которые обменяли международно признанные права на саудовские, чтобы начать водить автомобили с 24 июня, передает РИА Новости

Вручение водительских удостоверений первым саудовским женщинам, которые сядут за руль в королевстве, происходило в нескольких городах. Саудовские власти разрешили женщинам, имеющим права других стран, признанные королевством, автоматически обменять их на саудовские и приступить к вождению с момента вступления в силу разрешения.