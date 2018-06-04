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В Саудовской Аравии впервые выданы водительские права женщинам
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В Саудовской Аравии впервые выданы водительские права женщинам 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Генеральное управление дорожного движения Саудовской Аравии впервые вручило водительские права женщинам, которые обменяли международно признанные права на саудовские, чтобы начать водить автомобили с 24 июня, передает РИА Новости.
Вручение водительских удостоверений первым саудовским женщинам, которые сядут за руль в королевстве, происходило в нескольких городах. Саудовские власти разрешили женщинам, имеющим права других стран, признанные королевством, автоматически обменять их на саудовские и приступить к вождению с момента вступления в силу разрешения.
В прошлом году король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ, впервые разрешающий женщинам королевства самим водить машины. Указ вступит в силу 24 июня, когда будут закончены приготовления к появлению женщин на дорогах в королевстве.
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