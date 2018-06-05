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В Саудовской Аравии женщинам начали выдавать водительские права
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В Саудовской Аравии женщинам начали выдавать водительские права 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: Аист на крыше
В Саудовской Аравии женщины станут полноправными участниками дорожного движения. Еще в прошлом году король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ, разрешающий представительницам прекрасной половины человечества водить машины. Документ вступит в силу 24 июня.
В королевстве открылись десятки школ вождения, полиция подготовила требования к будущим автомобилисткам, а на дежурство заступили впервые принятые в ряды правоохранителей девушки.
О грядущих переменах возвещают и дорожные указатели, обращенные к обоим полам. А в минувший понедельник генеральное управление дорожного движения впервые вручило нескольким местным жительницам водительские удостоверения. Повезло тем, у кого уже есть международные права. Их автоматически обменяли на саудовские, сообщает ТАСС.
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