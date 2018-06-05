В Саудовской Аравии женщинам начали выдавать водительские права

В Саудовской Аравии женщины станут полноправными участниками дорожного движения. Еще в прошлом году король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ, разрешающий представительницам прекрасной половины человечества водить машины. Документ вступит в силу 24 июня.

В королевстве открылись десятки школ вождения, полиция подготовила требования к будущим автомобилисткам, а на дежурство заступили впервые принятые в ряды правоохранителей девушки.