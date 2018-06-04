Жители карельской деревни оказались отрезаны от цивилизации

В поселке Видлица Олонецкого района «провалилась» единственная грунтовая дорога, связывавшая местных жителей с «большой землей»

Как сообщают местные жители, идущую через овраг дорогу размыло весенними водами. Люди оказались отрезаны от «большой земли». Теперь к ним не может проехать ни скорая помощь, ни пожарная охрана. Цивилизация за этим провалом заканчивается.

«Мы оставляем машину за оврагом — и дальше пешком, — рассказала корреспонденту «ФедералПресс» жительница Видлицы Наталия Левашова. — От цивилизации отрезаны два жилых дома, три дачи, а за нами в пяти километрах еще небольшая деревушка, населения пенсионерами. Огороды пришлось копать всем вручную. Сейчас надо привозить дрова и сушить на зиму, без них зимой не прожить. Встали планы на стройку у людей, купивших здесь земельные участки. Проблема огромная, заявления написали повсюду — и тишина».

В поселковой администрации утверждают, что проблема действительно серьезная, однако сделать ничего не могут: «провалившаяся» дорога официально поселку не принадлежит.

«Эта дорога проходит через сельскохозяйственные угодья, которые принадлежат агрофирме «Видлица». Каким образом и как в свое время выдавались там земельные участки людям, которые там построились — наверное в СССР было все общее, в том числе и дороги, и вопросов не возникало, — объяснила глава Видлицкого сельского поселения Татьяна Степанова . — То есть, в муниципальной собственности этой дороги нет, и мы не имеем права ее ремонтировать за бюджетные деньги. Это будет нецелевое использование средств. Я даже аукцион не смогу провести, потому что официально этой дороги нет, это сельскохозяйственные угодья».

По словам чиновницы, в настоящий момент поселковые власти ведут переговоры с руководителем Видлицкого совхоза, который пообещал привести дорогу в порядок и даже вызвал из Санкт-Петербурга необходимую для этого технику. Однако о точной дате начала ремонта пока ничего неизвестно.