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На улице Вокзальной в центре Рязани провалился асфальт
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На улице Вокзальной в центре Рязани провалился асфальт
АиФ Рязань
18 минут назад
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Днем 4 июня в центре Рязани провалился асфальт. Яма образовалась посредине проезжей части недалеко от гостиницы «Амакс» и рынка «Первомайский». Скорее всего, под землей прорвало канализационную трубу.
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