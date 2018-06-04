На улице Вокзальной в центре Рязани провалился асфальт

Днем 4 июня в центре Рязани провалился асфальт. Яма образовалась посредине проезжей части недалеко от гостиницы «Амакс» и рынка «Первомайский». Скорее всего, под землей прорвало канализационную трубу.