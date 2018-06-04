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Трейд-ин станет выгоднее, но автомобилисты этого не ощутят
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Трейд-ин станет выгоднее, но автомобилисты этого не ощутят 

Car.ru 19 минут назад
Фото: Car.ru
Руководство страны разработало дорожную карту по продвижению НТИ (национальная техническая инициатива). Сюда в том числе входит предложение об отмене двойного налогообложения при купле-продаже подержанной машины.
В рамках данной инициативы планируется внести изменения в Налоговый кодекс РФ, чтобы облегчить налоговое бремя на автодилеров.
Ведь что получается, автодилер, выкупая бушную машину у физлица платит налог. Затем, продавая эту машину другому автодилеру — снова платит налог.
Покупка новых машин по трейд-ин довольно выгодна. Однако автодилер много теряет при очередной сделке.
В общем законотворцам есть над чем подумать. Авторынок подержанных машин в среднем оценивается в 3 трлн рублей.
По мнению автоэкспертов, обсуждаемые инициативы безусловно внесут свои положительные моменты на вторичный авторынок. Однако простой обыватель от нововведения ничего не получит. Только лишь вырастет оборот у автодилеров.
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