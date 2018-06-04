Ещё
Компанию «Газелькин» обвинили в фашизме за предложение выбирать национальность водителя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Компанию «Газелькин» обвинили в фашизме за предложение выбирать национальность водителя 

Говорит Москва 28 минут назад
Фото: Говорит Москва
Председатель Центрального Комитета профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов назвал это дискриминацией.
«Будущие фашисты. Это дискриминация по национальности. По расе, по вере, по происхождению — в нормальном государстве это немыслимо. Но Российская Федерация — это ненормальное государство».
По словам Каримова, Комитет не будет обращаться в суд из-за подобной опции на сайте «Газелькина».
«У нас нет времени, нет сил юридических. И столько гнусностей разных, что по каждой обращаться… Вот этот «Газелькин» — это мелкая гнусность. Большая гнусность — это невыплата зарплаты, люди работают два-три месяца без гроша. Вот на это кладем все наши усилия. Мы живем просто в атмосфере ненависти, в атмосфере национального нетерпения, поэтому на каждый чих мы просто не в состоянии отреагировать».
Между тем, грузовое такси просит за водителя славянина 500 рублей, за славянина с паспортом РФ придётся заплатить уже в тысячу. Сама компания «Газелькин» пока никак не прокомментировала ситуацию.
Говорит Москва: последние новости
Минтранс: более половины региональных дорог «находятся не в лучшем состоянии» Россия не попала в десятку стран с самыми плохими дорогами Глава ФАС предложил способ решения проблем с ценами на бензин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге2
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье4
Китайца опустили в могилу на машине3
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП8
Россияне бросились скупать дешевый бензин в интернете117
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
00:33
Китайца опустили в могилу на машине
Автоновости
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
00:53
В России стало на одну беду меньше
Автоновости
00:30
«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе
ДТП Статьи
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение