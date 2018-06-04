Компанию «Газелькин» обвинили в фашизме за предложение выбирать национальность водителя

Председатель Центрального Комитета профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов назвал это дискриминацией.

«Будущие фашисты. Это дискриминация по национальности. По расе, по вере, по происхождению — в нормальном государстве это немыслимо. Но Российская Федерация — это ненормальное государство».

По словам Каримова, Комитет не будет обращаться в суд из-за подобной опции на сайте «Газелькина».

«У нас нет времени, нет сил юридических. И столько гнусностей разных, что по каждой обращаться… Вот этот «Газелькин» — это мелкая гнусность. Большая гнусность — это невыплата зарплаты, люди работают два-три месяца без гроша. Вот на это кладем все наши усилия. Мы живем просто в атмосфере ненависти, в атмосфере национального нетерпения, поэтому на каждый чих мы просто не в состоянии отреагировать».

Между тем, грузовое такси просит за водителя славянина 500 рублей, за славянина с паспортом РФ придётся заплатить уже в тысячу. Сама компания «Газелькин» пока никак не прокомментировала ситуацию.