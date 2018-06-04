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Пройти техосмотр станет еще сложнее
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Пройти техосмотр станет еще сложнее 

Legal.Report 21 минуту назад
Фото: Legal.Report
МВД России приступило к разработке документа, призванного закрыть лазейки для недобросовестных операторов технического осмотра, выдающих водителям диагностические карты заочно — без предоставления автомобиля на осмотр специалистам.
Как следует из обоснования необходимости подготовки нормативного акта, взяться за него вынудил недостаточный уровень безопасности и защиты информации, которая передается при участии подключаемых систем операторов технического осмотра с ЕАИСТО (единая информсистема ТО транспортных средств). В качестве вполне конкретной проблемы называется несанкционированный доступ к системе, в том числе — подбор и кража паролей для входа в нее. Последним зачастую грешат компании-"однодневки", бойко торгующие диагностическими картами и полисами ОСАГО и готовые делать это, даже не взглянув на оформляемую машину.
Предполагается, что новый нормативный акт установит четкие требования к информационным системам операторов техосмотра, которые должны будут соответствовать вполне конкретному уровню стойкости к взлому. Уже определен срок вступления разрабатываемого закона в силу — декабрь 2018.
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