Ещё
Минтранс: более половины региональных дорог «находятся не в лучшем состоянии»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минтранс: более половины региональных дорог «находятся не в лучшем состоянии» 

Говорит Москва 10 минут назад
Фото: Говорит Москва
В пресс-службе Министерства транспорта радиостанции «Говорит Москва» заявили, что подобный рейтинг, безусловно, имеет право на существование, однако следует учитывать, что в каждом субъекте РФ существуют разные возможности для финансирования дорожного хозяйства.
«Сеть автомобильных дорог России — одна из самых протяженных в мире — почти 1,5 млн километров. И если федеральные трассы — это чуть больше 53 тысяч км, то все остальные дороги — это дороги субъектов РФ. В каждом субъекте существуют разные возможности для финансирования дорожного хозяйства, и это тоже необходимо учитывать. При этом тенденция такова, что в одном из субъектов региональные и муниципальные дороги могут быть очень хорошие, а в другом не дотягивать до необходимого транспортно-эксплуатационного состояния. Региональные дороги страны сегодня, действительно, находятся не в лучшем состоянии (в нормативе порядка 43,1% региональных трасс)».
В Минтрансе уточнили, что в прошлом году на развитие региональной дорожной сети в виде федеральных трансфертов было направлено 124 млрд рублей, при этом к концу 2024 года планируется привести не менее 50% региональных дорог в нормативное состояние. Согласно исследованию, представленному на сайте Всемирного экономического форума, самые плохие дороги в мире находятся в Мавритании, Конго и на Гаити. Самые хорошие дороги — в Арабских Эмиратах, Сингапуре, Швейцарии, Гонконге, Нидерландах, Португалии и США.
Говорит Москва: последние новости
Компанию «Газелькин» обвинили в фашизме за предложение выбирать национальность водителя Россия не попала в десятку стран с самыми плохими дорогами Глава ФАС предложил способ решения проблем с ценами на бензин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге2
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье4
Китайца опустили в могилу на машине3
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП8
Россияне бросились скупать дешевый бензин в интернете117
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
00:33
Китайца опустили в могилу на машине
Автоновости
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
00:53
В России стало на одну беду меньше
Автоновости
00:30
«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе
ДТП Статьи
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение