Минтранс: более половины региональных дорог «находятся не в лучшем состоянии»

«Сеть автомобильных дорог России — одна из самых протяженных в мире — почти 1,5 млн километров. И если федеральные трассы — это чуть больше 53 тысяч км, то все остальные дороги — это дороги субъектов РФ. В каждом субъекте существуют разные возможности для финансирования дорожного хозяйства, и это тоже необходимо учитывать. При этом тенденция такова, что в одном из субъектов региональные и муниципальные дороги могут быть очень хорошие, а в другом не дотягивать до необходимого транспортно-эксплуатационного состояния. Региональные дороги страны сегодня, действительно, находятся не в лучшем состоянии (в нормативе порядка 43,1% региональных трасс)».

В Минтрансе уточнили, что в прошлом году на развитие региональной дорожной сети в виде федеральных трансфертов было направлено 124 млрд рублей, при этом к концу 2024 года планируется привести не менее 50% региональных дорог в нормативное состояние. Согласно исследованию, представленному на сайте Всемирного экономического форума, самые плохие дороги в мире находятся в Мавритании, Конго и на Гаити. Самые хорошие дороги — в Арабских Эмиратах, Сингапуре, Швейцарии, Гонконге, Нидерландах, Португалии и США.