Дубликат госномера автомобиля теперь можно получить в МФЦ Ленобласти

Многофункциональные центры «Мои Документы» в Ленинградской области готовы выдавать дубликаты госномера автомобиля. Срок изготовления номера не превышает 7 календарных дней.

Услугой могут воспользоваться автовладельцы, которые столкнулись с кражей или утерей номера или те у кого госномер со временем стал трудночитаемым. Для получения нового номера необходимо обратиться в МФЦ с паспортом и документами на автомобиль.