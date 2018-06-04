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Дубликат госномера автомобиля теперь можно получить в МФЦ Ленобласти
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Дубликат госномера автомобиля теперь можно получить в МФЦ Ленобласти 

Ivyborg.ru 1 час назад
Многофункциональные центры «Мои Документы» в Ленинградской области готовы выдавать дубликаты госномера автомобиля. Срок изготовления номера не превышает 7 календарных дней.
Услугой могут воспользоваться автовладельцы, которые столкнулись с кражей или утерей номера или те у кого госномер со временем стал трудночитаемым. Для получения нового номера необходимо обратиться в МФЦ с паспортом и документами на автомобиль.
МФЦ Ленинградской области также предоставляют услуги по замене водительского удостоверения, проверки наличия штрафов ГИБДД, получения разрешение на работу в качестве такси, оформления налоговых льгот на транспорт, получения компенсации на оплату топлива и страховки, ремонт и техобслуживание (для отдельных категорий граждан). С полным перечнем услуг можно ознакомится на сайте. Напомним, что все 30 МФЦ Ленобласти в ближайшее время планируют полностью отказаться от бумажного документооборота. Также Ivbg.ru напоминает своим читателям, что МФЦ начали предоставлять услуги «одного окна» садоводам Ленинградской области. А также уже принято решение об открытии во Всеволожске МФЦ для людей с ограниченными возможностями
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