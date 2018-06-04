Штрафы помогут отремонтировать дороги

Путин подписал закон о направлении с 2019 года в региональные дорожные фонды штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения. Документ разработан Минтрансом в рамках поручения президента и правительства РФ

Сегодня штрафы за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения в полном объеме зачисляются в региональные бюджеты.

По данным Федерального казначейства, в 2016 году штрафы принесли в бюджет регионов до 60 миллиардов рублей.