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Штрафы помогут отремонтировать дороги
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Штрафы помогут отремонтировать дороги 

News.ru 1 час назад
Путин подписал закон о направлении с 2019 года в региональные дорожные фонды штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения. Документ разработан Минтрансом в рамках поручения президента и правительства РФ.
Сегодня штрафы за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения в полном объеме зачисляются в региональные бюджеты.
По данным Федерального казначейства, в 2016 году штрафы принесли в бюджет регионов до 60 миллиардов рублей.
Пополнить бюджет помогут и сами главы регионов. Совсем недавно на нарушении ПДД попался водитель губернатора Липецкой области Олега Королева. Мигалка не помогла ему избежать штрафа.
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