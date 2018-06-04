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Внедрение мировых стандартов
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Внедрение мировых стандартов 

Вечерняя Москва 53 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
До конца года на семидесяти перекрестках Москвы нанесут новую разметку — так называемую вафельную. Корреспондент «ВМ» узнала у главы экспертного центра Probok.net Александра Шумского, насколько эффективным является нововведение.
— Как вы оцениваете инициативу федеральных и городских властей о нанесении «вафельной» разметки на перекрестках?
— Эта инициатива абсолютно понятна. Она помогает объяснять водителям, почему то или иное место находится под особым контролем камер фото— и видеофиксации. Выезды на забитый перекресток приводят к заторам в местах пересечений потоков. Более того, это коснется и общественного транспорта — как самого страдающего в данной ситуации. Я абсолютно поддерживаю эту идею.
— Будет ли «вафельница» способствовать снижению числа дорожных заторов, возникающих на перекрестках?
— Новая дорожная разметка внедряется не только в Москве, но и в других городах Российской Федерации. Спрос на нее большой, так как проблема заторов есть. В Москве был поставлен эксперимент, который начинался всего с трех «вафельниц», а сейчас их намного больше. Это показало целесообразность нанесения «вафельной» разметки. Я думаю, это действительно эффективный метод минимизировать заторы. Водители должны быть более аккуратными, осторожными и соблюдать Правила дорожного движения.
— Несмотря на нанесение новой разметки, штраф за выезд на перекресток останется прежним. Может быть, стоит ужесточить наказание за выезд на «вафельницу»?
— Одна тысяча рублей — это уже неплохой штраф. Автолюбитель, несколько раз его выплативший, будет вести себя совсем по-другому на дорогах. Я не могу сказать, что вижу острую необходимость увеличивать штрафные санкции еще больше.
— Применяется ли аналогичная разметка в других странах?
— Опыт нанесения «вафельной» разметки на дорожных перекрестках применялся даже на разных континентах. Он давно внедрен в Японии, Великобритании, а также в Соединенных Штатах Америки. В общем-то, оттуда она и была «срисована». Нью-Йорк, например, практически избавился от автомобильных заторов. Мы не изобрели велосипед, зато успешно и достаточно быстро внедрили эффективный зарубежный опыт в столичную жизнь.
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