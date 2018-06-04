Пешеходные переходы предлагают приподнять над землей

В жилых кварталах рядом с подъездами и детскими площадками могут появиться приподнятые «зебры», напоминающие своим видом и назначением лежачие полицейские. Проект запланировано утвердить в 2019 году.

В эфире сетевого вещания «ВМ» эксперты обсудили, к чему могут привести подобные нововведения и так ли они необходимы пешеходам, детям и водителям.

Председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов рассказал, что практика приподнятых пешеходных переходов применяется в стране уже давно.

— Статистика 2-х летней давности по России показывает, что было совершено более 3000 тысяч наездов на людей во дворах и на тротуарах. В настоящее время несколько Подмосковных городов оборудованы именно такими пешеходными переходами. Они приподняты примерно на 8-12 сантиметров по инициативе властей. Данная самодеятельность спасла не одну жизнь. А четыре года назад в Питере сделали такой пешеходный переход на большом проспекте, правда, подняли его всего на 4 сантиметра по государственному стандарту качества дорог, но это сразу дало положительный эффект. Люди, в частности мамы с детьми, перестали бояться переходить дорогу.

Он также отметил, что возводить такие конструкции во дворах не рационально, если этот двор не является альтернативной дорогой для проезда большого количества машин. А вот расположить приподнятые пешеходные переходы на дорогах с большим потоком транспорта просто необходимо.

Член межрегионального общественного объединения «Город и транспорт», комитета «Москвичи за трамвай» и администратор форума общественного транспорта Юрий Аралов отметил, что данному вопросу необходим индивидуальный подход.

— Вводить приподнятые пешеходные переходы нужно в индивидуальном порядке. Там, где это действительно необходимо. В большинстве дворов нет такого бешеного движения, которое нужно было бы регулировать пешеходными переходами. Поэтому важно смотреть по ситуации, которая сложилась в каждом конкретном месте. Где детские площадки хорошо отгорожены от проезжей части, а где расположены к ней вплотную. Пользу приподнятые пешеходные переходы могут принести маломобильным гражданам и женщинам с колясками, так как, находясь вровень с дорогой, они обеспечат ее комфортное пересечение.

Юрий Аралов также подчеркнул, что светофоры с кнопкой около пешеходных переходов, которые вызываются по требованию, дешевле, удобнее и комфортнее.

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