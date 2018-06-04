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Кабмин разрешил допуск автобусов с системой «Платон» в города ЧМ-2018
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Кабмин разрешил допуск автобусов с системой «Платон» в города ЧМ-2018 

Российская Газета 27 минут назад
Правительство внесло изменения в положения о порядке оснащения автобусов, которые будут допущены с болельщиками в города ЧМ-2018, аппаратурой спутниковой навигации.
Так, кроме ГЛОНАСС может быть установлена и аппаратура системы «Платон» на автобусах иностранных перевозчиков. Она также фиксирует нахождение транспортного средства и может передавать информацию об этом. Поправки опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Госсистема «Платон» позволит иностранным владельцам автобусов максимально быстро и просто установить аппаратуру спутниковой навигации на базе ГЛОНАСС, необходимую для въезда в города мундиаля", — цитирует пресс-служба Минтранса слова замглавы ведомства Николая Асаула.
Получить аппаратуру «Платон» можно будет под залог в 138 центрах обслуживания системы «Платон», которые расположены рядом с пунктами пропуска на границе.
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