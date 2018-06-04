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И так не разъехаться: дворовые проезды станут ещё уже
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И так не разъехаться: дворовые проезды станут ещё уже 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Ширина дворовых проездов не должна превышать 3 метров, такие параметры заложены в проект национального стандарта «Дорожная разметка», сообщают «Известия».
«Одна машина не сможет обогнать другую, снизится вероятность возникновения аварийных ситуаций», — цитирует издание главу проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александра Шумского. Также в проект заложены новые нормативы по пешеходным переходам во дворах — они должны быть приподняты над уровнем земли на 10 сантиметров. Такое решение заставит водителей снижать скорость, что еще больше повысит безопасность движения в жилых зонах.
Как уточнили в Росстандарте, новые нормативы будут полностью разработаны к концу текущего года, а их утверждение запланировано на 2019 год.
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